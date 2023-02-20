شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تزود مجلس الخدمات المشترك في أريحا بصناديق لتجميع العبوات البلاستيكية

وطن: قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي دعمها إلى مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في مدينة أريحا، من خلال تزويدها بأكثر من 20 صندوقاً من الصناديق المخصصة لتجميع العبوات البلاستيكية، وذلك ضمن مشروع " فرز العبوات البلاستيكية والمعدنية"، والتي يتم من خلالها إرسال العبوات البلاستيكية المجمعة إلى منطقة الفرز المخصصة بمكب النفايات في مدينة أريحا والعمل على تدويرها بحسب إجراءات المكب.

وحول المشروع، قال السيد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، "إن شراكتنا مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في هذا المشروع يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية تجاه الحفاظ على البيئة الفلسطينية، وانسجاماً مع رؤيتنا في الوصول إلى بيئة خضراء خالية من النفايات والملوثات، فمساهمتنا في توفير صناديق مخصصة لتجميع العبوات البلاستيكية سيسهم في تقليل النفايات البلاستكية (العبوات) من البيئة الفلسطينية تحديداً في مدينة أريحا، خاصة وأنها تعد من الملوثات شديدة الخطورة على البيئة".



وأضاف الهندي، "ولأننا نستحق أن نعيش في بيئة نظيفة خالية من الملوثات، تحرص شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي منذ تأسيسها على تكريس الثقافة البيئية وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية والمحلية، والتزامها في تطبيق أعلى المعايير البيئية داخل مصانع الشركة". مبيناً أن هذا المشروع سيسهم بالكثير على صعيد تحسين الظروف البيئية في أريحا وتشجيع ثفافة فرز النفايات وتدويرها وصولاً إلى تقليل كميات النفايات البلاستيكية.

من جهته، أشاد مدير مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في أريحا السيد محمد اسعيد بدور شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ومساهمتها في تنفيذ هذا المشروع المهم، وقال اسعيد "نثمن هذا التعاون الذي جمعنا مع شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، والذي نأمل من خلاله أن يكون بداية لتعزيز معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة الفلسطينية، ورفع مستوى الوعي العام حول أهمية الحد من النفايات وفرزها وجمعها وإعادة تدويرها"،

يشار إلى أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي حازت على شهادات وجوائز عالمية ومحلية عديدة في مجال السلامة البيئية، كما اجتازت تحدي العشرة الأفضل من حيث توفير الطاقة على مستوى شركات كوكاكولا في المنطقة، إضافة إلى اختيار مصنع كوكاكولا كأفضل مصنع مطبق للأنظمة البيئية.