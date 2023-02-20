مجلس الأمن يعرب عن قلقه واستيائه من قرار "إسرائيل" بناء وتوسيع مستوطنات في الضفة

وطن: أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق من قرار إسرائيل بناء وتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية مؤكدا على التزامه الراسخ برؤية حل الدولتين.

وقال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيان رسمي اليوم الاثنين، " نعرب عن القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان إسرائيل في 12 شباط عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضوا، في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع: "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".