مكتب نتنياهو: هدم منازل الفلسطينيين سيستمر

وطن: أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من خلال بيان مقتضب اليوم، الإثنين، أن حكومة الاحتلال أبلغت الإدارة الأميركية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل أسبوع.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليها".

وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن "إسرائيل لم تلتزم بوقف هدم المباني غير القانونية في المناطق C" في إشارة إلى منازل المواطنين التي تقوم سلطات الاحتلال بهدمها تحت مزاعم وحجة عدم الترخيص.