حزب الشعب: تنفيذ الاتفاقات مع المعلمين هو الحل وليس التهديد والعقوبات

وطن: أعرب حزب الشعب عن استنكاره للإجراءات التي قامت بها بعض الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين، عبر نصب حواجزها على مخارج المحافظات، وخاصة على الخليل وبيت لحم وطولكرم ومداخل رام الله والبيرة، بهدف منع المعلمين من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء للمشاركة في اعتصام سلمي، وما رافق ذلك من أعمال إغلاق للطرق ومطاردة للمعلمين.

وقال حزب الشعب في بيان وصل وطن نسخة عنه ان هذه الاجراءات تمثل تقييداً غير قانوني ومساس بحرية الحركة والتنقل والحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي، مؤكدا على رفضه الشديد لأي معالجات ذات طابع "أمني" للأزمات الاجتماعية، أو اللجوء للغة التهديد والوعيد والتشهير وللعقوبات الإدارية والمالية، وهي جميعها ثبت فشلها في العديد من المجالات والقطاعات.

واكد حزب الشعب على خلاصة موقفه المبدئي الذي سبق أن أعلنه يوم 12/2/2023، وهو سرعة معالجة الأزمة القائمة بالحوار المسؤول من أجل تنفيذ الحكومة للاتفاقيات المبرمة مع المعلمين، بما يضمن تثبيت حقوقهم وفي الوقت ذاته انتظام العملية التعليمية.