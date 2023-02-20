بايدن يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف ويلتقي زيلينسكي

وطن: قام الرئيس جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف في أوكرانيا، الإثنين، وذلك قبل يوم من زيارته المعلنة إلى بولندا.

وأثناء وجوده في كييف، التقى بايدن بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكذلك السيدة الأولى الأوكرانية في القصر الرئاسي الأوكراني.

وأعلن بايدن عن مساعدة إضافية بقيمة نصف مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الزيارة المفاجئة.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات مشتركة إلى جانب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن الحزمة ستشمل المزيد من المعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والمزيد من صواريخ جافلين ومدافع الهاوتزر.

من جانبه، أكد زيلينسكي أنه تحدث مع بايدن عن "أسلحة بعيدة المدى والأسلحة التي قد يتم توفيرها لأوكرانيا حتى لو لم يتم توريدها من قبل".

وتحدث بايدن في تصريحاته عن صمود المقاومة الأوكرانية مع دخول الحرب عامها الثاني.

وقال الرئيس الأمريكي: "بعد عام، تبقى كييف واقفة وأوكرانيا واقفة والحرية واقفة"، حسب قوله.