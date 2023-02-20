الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية في يطا جنوب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، حظيرة أغنام وسلاسل حجرية، في قرية البويب، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البويب وهدمت حظيرة أغنام وسلسلة حجرية تعود ملكيتها للمواطن أبو عبد الله مهانية، بذريعة قربها من مستوطنة "بني حيفر" المقامه على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق يطا،

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين من حفر الآبار، ومن تمديد شبكات المياه في تلك المناطق، خاصة القريبة من المسافر، وتقوم بتدميرها والاستيلاء على ما هو قائم منها، بهدف التضييق على المواطنين، وتهجيرهم؛ لصالح توسيع المستوطنات.