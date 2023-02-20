معلمون لوطن: حواجز للاجهزة الامنية على مداخل المدن لعرقلة وصول المعلمين للاعتصام امام مجلس الوزراء

وطن: نشرت الاجهزة الامنية صباح اليوم عدة حواجز على مداخل المدن والمحافظات في محاولة لعرقلة وصول المعلمين الذين ينوون المشاركة في اعتصام للمعلمين امام مجلس الوزراء في رام الله.

وقال أحد المعلمين من جنوب الضفة الغربية ينوي المشاركة في الاعتصام لوطن ان الاجهزة الامنية نصبت حواجز على مداخل مدينة الخليل والظاهرية وكذلك قرب العبيدية يجري عليها التدقيق في هوية المغادرين.

بينما قال معلم اخر من شمال الضفة لوطن انهم اثناء توجههم الى رام الله، واجهوا حاجزا للأجهزة الامنية اضطروا لسلوك طريق التفافي للمرور.

وقال معلمون ان الاجهزة الامنية نصبت حواجز على مداخل رام الله، في محاولة لمنع وصول المعلمين للاعتصام الذي جرت الدعوة اليه امام مجلس الوزراء.

ودعا حراك المعلمين الذي يخوض اضرابا عن العمل، الى اعتصام امام مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية.