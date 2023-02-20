بحرية الاحتلال ترفع حالة التأهب في البحر الأحمر خوفا من هجوم إيراني جديد

وطن: أعلنت بحرية الاحتلال، مساء أمس الأحد، "رفع حالة التأهب في صفوف قواتها خشية تنفيذ إيران هجوم جديد على سفن إسرائيلية في البحر الأحمر".

وأفاد موقع "والا" العبري، بأن "البحرية رفعت مستوى حالة التأهب واليقظة في البحر الأحمر، على خلفية التخوف من هجوم إيراني على السفن التي لها صلة بإسرائيل".

وأشار الموقع إلى أن "الإيرانيين زادوا من وجودهم في البحر الأحمر في العام الماضي، من خلال وضع عناصر عسكرية على سفن مدنية، مما أثار مخاوف كبيرة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبلدان أخرى التي تعتبر البحر الأحمر محور التجارة البحرية".

واتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إيران بمهاجمة إحدى ناقلات النفط الإسرائيلية في مياه الخليج الأسبوع الماضي، مؤكدا التزامه بالرد بقوة على أي هجوم .

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن بيان لشركة “إليتسون” اليونانية التي تشغل ناقلة النفط التابعة لشركة الشحن البحرية الدولية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، أوضحت فيه تعرض الناقلة لهجوم في مياه الخليج من “جسم طائر” يوم الجمعة.

من جهته، قال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، لـ”سبوتنيك” في وقت سابق هذا الشهر، أن إسرائيل تلقت “ردودًا موجعة”، على ما وصفها بـ”الهجمات الفاشلة” في إيران؛ مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه “الردود”، في الوقت الحاضر.