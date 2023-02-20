مقتل شخص وإصابة آخر في جريمة اطلاق نار جديدة في الداخل المحتل

وطن: قتل شخص (42 عاما) وأصيب آخر (22 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء الأحد، في بلدة جديدة المكر، ما يرفع ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 16 قتيلا.

وأفادت مصادر محلية بأن القتيل هو خالد وليد جبارين من أم الفحم، وكان قد انتقل مؤخرا للعيش في جديدة المكر، في حين عُلم أن المصاب الآخر في الجريمة هو شاب من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب التقارير الطبية، نقل المصاب إلى "مركز الجليل الطبي" في نهريا، لتلقي العلاج وهو بحالة تتراوح بين "الخطيرة والمتوسطة".

ولم تتضح بعد الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمة، فيما قالت الشرطة إن عناصرها وصلت إلى الموقع وشرعت بالتحقيق. دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة. وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2023 الجاري، نحو 16 قتيلا.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.