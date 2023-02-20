الاحتلال يقتحم نابلس وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، مدينة نابلس، لأخذ قياسات منزلي الأسيرين أسامة علاء الطويل وكمال جوري الذين يتهمهما الاحتلال بتنفيذ عملية "شافي شمرون" تمهيدا لهدمهما.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي الأسيرين وأبلغت عائلتهما بنيتها هدم المنزلين، وضرورة إخلاء محتوياتهما تمهيدا لهدمهما بعد صدور قرار من الجهات المختصة بدولة الاحتلال.

وباشرت الفرق الهندسية التابعة للاحتلال عمليات حفر وتخريب داخل المنزلين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، وانتشرت في حي رفيديا غربي المدينة، ونشرت جنودا قناصة على بعض البنايات.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص خلال اقتحامها للمدينة، كما دارت مواجهات مع عشرات الشبان، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز.

وأعلنت مجموعات عرين الأسود عن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال والاشتباك معها بصليات من الرصاص.

وعرقلت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية ومنعتها من الوصول إلى مكان الحدث.

واعتقل الاحتلال الطويل والشاب كامل جوري الاثنين الماضي بعد محاصرة المنزل الذي كانا بداخله والاشتباك معهما وإصابتهما بجراح.

وينسب الاحتلال للطويل الضلوع بعملية إطلاق النار التي استهدفت حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس في بتاريخ 11/10/2022.

وقتل في تلك العملية التي تبنتها مجموعات "عرين الأسود" الجندي عيدو باروخ.