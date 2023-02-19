موقع عبري يكشف تفاصيل "صفقة" سحب مشروع قرار وقف الاستيطان من مجلس الأمن
وطن: كشف موقع عبري مساء اليوم الأحد، عن تفصيل الصفقة التي أدت الى سحب دولة الإمارات لمشروع قرار وقف الاستيطان من التصويت في مجلس الأمن.
وقال موقع "واللا " العبري، إن عناصر التفاهمات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية حسب مصدران إسرائيليان هي:
- التزام "إسرائيل" بتجميد لعدة شهور خطط بناء إضافية في المستوطنات.
- تجميد لعدة شهور هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
-التجميد لشهور إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المناطق المصنفة "ج".
-التخفيف من عمليات الاقتحام الإسرائيلية للمدن الفلسطينية.
-موافقة "إسرائيل" على إجراء بعض التغييرات في مجال الضرائب على جسر اللنبي حيث ستدخل لموازنة السلطة أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً.
-السلطة الفلسطينية وافقت على تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها المنسق الأمني الأمريكي مايك فنزل لإعادة سيطرة السلطة على جنين ونابلس.
- موافقة السلطة الفلسطينية على العودة لمحادثات لإعادة التنسيق الأمني مع "إسرائيل".
- الإدارة الأمريكية التزمت بدعوة الرئيس أبو مازن لواشنطن خلال العام القادم للقاء الرئيس الأمريكي بايدن.
- الولايات المتحدة التزمت أمام السلطة على تقديم طلب لإسرائيل لفتح القنصلية الأمريكية في القدس.
المصدر: (أمد للإعلام)