القمة الإفريقية تؤكد دعمها الكامل لشعبنا وتعلق منح "إسرائيل" صفة مراقب

وطن: دعا البيان الختامي للقمة الإفريقية الـ36 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، إلى "دعم توجه دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة وندعو لدعمها دوليا".

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، تعليق "قرار منح إسرائيل صفة مراقب حتى يتم بحث هذا الإجراء عبر لجنة خاصة".

وأوضح فكي أن السبب وراء طرد المسؤولة الإسرائيلية من أعمال القمة "لأننا لم ندع مسؤولين إسرائيليين".

واستهجن الاتحاد الإفريقي، في إعلان القمة، استمرار التعنت الإسرائيلي، والحكومات المتعاقبة برفض المبادرات والدعوات المتكررة من القيادة الفلسطينية ومن المجتمع الدولي، للانخراط في مفاوضات سلمية.

وأكد مكانة ومركزية قضية فلسطين العادلة، وثبات الموقف الداعم لها، ولقراراتها في المحافل الدولية، حاثا الدول الأعضاء كافة على الاستمرار بتقديم الدعم للقضية الفلسطينية، ورفضه استباحة إسرائيل للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، وترسيخ نظام الابارتهايد.

ورحب الاتحاد الإفريقي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، "طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين والآثار المترتبة على هذا الوجود والممارسات غير القانونية المرتبطة به"، داعيا الدول الأعضاء إلى مساندة دولة فلسطين في هذا المسعى.

ودعا الدول الأعضاء كافة إلى احترام الوضع التاريخي في مدينة القدس، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم، معتبرا أي إجراء أو قرار استعماري إسرائيلي بفرض قوانين أو ولاية قضائية وإدارية، لاغيا وباطلا، ومخالفا للقانون الدولي.

وأدان الاتحاد الإفريقي حظر "إسرائيل" عمل اللجان والمقررين الخاصين الدوليين، ومنع أعضاء مكتب المفوض السامي من الدخول إلى دولة فلسطين وإنهاء عمل بعثة التواجد الدولي بالخليل.

وشدد على رفضه العدوان الإسرائيلي الهمجي والمستمر على قطاع غزة، معربا عن بالغ القلق تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع، مؤكدا رفضه بشكل قاطع الاستهداف المتعمد للمجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل "إسرائيل".