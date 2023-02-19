لا تصويت في مجلس الأمن الاثنين على مشروع قرار بشأن الاستيطان

وطن: أبلغت الإمارات مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعو للتصويت يوم الاثنين على مشروع قرار يطالب دولة الاحتلال "بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي مذكرة أرسلتها يوم الأحد، قالت الإمارات للدول الأعضاء في مجلس الأمن إنها تعكف حاليا على صياغة بيان رسمي، يُعرف باسم البيان الرئاسي، يتعين على المجلس المكون من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع.

وقالت المذكرة "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع".

وأضافت "وبناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار غدا الاثنين. وسيستقي الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".

وعبرت الولايات المتحدة يوم الخميس عن استيائها الشديد من قرار حكومة الاحتلال توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفت محاولات دفع مجلس الأمن للتنديد بهذه الخطوة بأنها "غير مفيدة".

وكانت الإمارات قد وزعت يوم الأربعاء نص قرار على دول مجلس الأمن كانت قد صاغته بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت حكومة الاحتلال تراخيص لتسعة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء منازل جديدة في مستوطنات قائمة منذ أسبوع.

وكان مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته الإمارات سيؤكد من جديد على أن "إقامة حكومة الاحتلال للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس صحيحا من الناحية القانونية ويمثل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".

كما ندد مشروع القرار جميع محاولات ضم أراض فلسطينية، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها "إسرائيل" بخصوص المستوطنات.

المصدر: (رويترز)