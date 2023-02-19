الاحتلال يعتقل شابا ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا قرب جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة زيتا، شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسيد وائل جدعة (25 عاما) من زيتا، وهو أسير محرر أفرج عنه قبل شهر ونصف من سجون الاحتلال.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية على طول شارع فرعون جنوب مدينة طولكرم، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت صباح اليوم الحي الغربي للمدينة وضاحيتي ارتاح جنوبا، وشويكة شمالا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة عدد من المحال التجارية.