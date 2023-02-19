الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير علي زكارنة من قباطية للمرة الرابعة

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للأسير علي تيسير زكارنة من بلدة قباطية جنوب جنين، للمرة الرابعة.

وقال ذوو الأسير زكارنة، إن محكمة الاحتلال في معسكر سالم جددت الاعتقال الإداري لنجلهم للمرة الرابعة على التوالي لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أنه يقبع في سجن "مجدو".

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.