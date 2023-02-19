الاحتلال يحتجز رئيس هيئة شؤون الأسرى على معبر الكرامة

وطن: احتجزت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، على معبر الكرامة، لدى عودته إلى أرض الوطن.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن مخابرات الاحتلال احتجزت أبو بكر لأكثر من ساعة، خضع خلالها للتحقيق والاستجواب على خلفية التطورات التي تشهدها السجون، والخطوات النضالية القادمة للحركة الأسيرة، وجولته في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أجرى عدة لقاءات رسمية وبرلمانية وجماهيرية حول قضية الأسرى.