15 مليون دولار منحة من اليابان لدعم برنامج التطوير الاقتصادي وادارة النفايات المعدية

وطن: وقَّع وزير المالية شكري بشارة اليوم الاحد اتفاقيتي منحة برنامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي ومنحة تطوير إدارة النفايات المعدية بقيمة 15 مليون دولار أسهمت بها الحكومة اليابانية، وذلك في مقر وزارة المالية في رام الله، وبحضور نائب وزير الخارجية الياباني، والسفير الياباني لدى فلسطين، ورئيس مكتب جايكا في فلسطين ووزير الحكم المحلي السيد مجدي الصالح.

وتبلغ قيمة منحة برنامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي حوالي 7.6 مليون دولار، وهذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية ويتم تنفيذها من خلال وزارة المالية، وسوف يتم تخصيص حوالي 5.6 مليون دولار من أجل شراء وتوريد أجهزة ومعدات خاصة بوزارة الزراعة لتطوير آليات عمل الوزارة بهدف دعم المزارعين الفلسطينيين، وسيتم تنفيذ هذا الجزء من المنحة بالتنسيق ما بين وزارة الزراعة، وزارة المالية ومكتب الممثلية اليابانية، وباقي المنحة حوالي 2 مليون دولار سوف يتم تخصيصها من أجل شراء وتوريد المحروقات لصالح الهيئة العامة للبترول/ وزارة المالية، ويتم تنفيذها بالتنسيق ما بين وزارة المالية ومكتب الممثلية اليابانية.

وأيضا بلغت قيمة منحة تطوير إدارة النفايات المعدية حوالي 7.4 مليون دولار، وهذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الحكم المحلي وسوف يتم تنفيذها من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية، وسوف يتم تخصيص أموال المنحة لهدف تطوير ادارة النفايات المعدية في فلسطين وذلك من خلال شراء الاجهزة والمعدات الخاصة بذلك وتنفيذ البرامج والانشطة الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.