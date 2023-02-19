نقابة الأطباء لوطن: تم التوصل لاتفاق مع اتحاد شركات التأمين ينهي الازمة

وطن: افاد عضو مجلس نقابة الاطباء رمزي ابو يمن "وطن" انه تم التوصل لاتفاق مع اتحاد شركات التأمين، ينهي الازمة التي تفجرت قبل ايام حيث امتنع الاطباء عن استقبال المراجعين من حملة بطاقات التامين الصحي بسبب خلافات مع شركات التامين تتعلق بالكشفيات.

وتم التوصل لهذا الاتفاق برعاية وزارة الصحة.

واوضح ابو يمن في تصريح لـ "وطن" ان الاتفاق الذي تم التوصل له يقوم على تعديل ما يدفع ككشفيات للاطباء بناء على عرض النقابة حيث سيتم اعتماد كشفية الطبيب الأخصائي لتصبح بين (70 شيكل كحد أدنى - 110) وللطبيب العام (40 - 60 شيكل) وفقا لهذا الاتفاق.

ونوه الى ان التوصل لهذا الاتفاق ينهي الازمة، وبالتالي فان الاطباء سيعودون الى عملهم في استقبال المرضى من حملة بطاقات التأمين بعد توقف استمر نحو اسبوعين.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة ونقيب المحامين سهيل عاشور، عن التوصل إلى اتفاق بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين، خلال اجتماع دعت إليه الوزيرة، اليوم الأحد، لبحث كافة النقاط العالقة بين الطرفين، بحضور نقيب الأطباء د. شوقي صبحة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين محمد الريماوي، ومجلس نقابة الأطباء، ومجلس إدارة اتحاد شركات التأمين، واتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة.

وجرى الاتفاق بين الطرفين على عودة العمل بنظام التأمين الصحي للشركات، اعتباراً من اليوم الأحد، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اليوم، وسيتم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص خلال اليومين القادمين.

