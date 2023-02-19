لجنة طوارئ الحركة الأسيرة: معركة الأسرى انطلقت

وطن: أعلنت لجنة طوارئ الحركة الأسيرة انطلاق معركتها في سجون الاحتلال بعنوان "بركان الحرية أو الشهادة" ليكون سقف العنوان يوازي حجم التحدي وحجم العدوان، مؤكدة ان "معركتنا انطلقت ولن تتوقف إلا بحريتنا والسجان أراد أن يحاربنا في أبسط حقوقنا ونرد عليه بمطالبتنا بحريتنا التامة".

وقالت اللجنة في بيان وصل وطن نسخة عنه الأسرى يدخلون الأسبوع الثاني من خطواتهم النضالية لمواجهة حربٍ يشنها المدعو "بن جفير" علينا، والذي "يحاربنا في أبسط حقوقنا من خبزٍ وماء، ليدلل بذلك على مستوى الحقارة التي وصل لها هو وكل من يقف خلفه من المتطرفين الصهاينة".

وقالت اللجنة في بيانها "أمام هذا العدوان المتكرر على حقوقنا الأساسية؛ والذي يشنه علينا الاحتلال عبر إدارة سجونه بين الفينة والأخرى، قررنا خوض معركتنا بعنوان "بركان الحرية أو الشهادة"، ليكون سقف العنوان يوازي حجم التحدي وحجم العدوان، ولتؤسس هذه المعركة لمرحلة جديدة من المواجهة والانتصار بين عدو غاشم حاقد وفلسطيني صلب مكافح، لنسطر فيها نصرًا عزيزًا مؤزرًا، وحريةً تامة".

وقالت اللجنة "إن هذه المعركة تتطلب تضافر كل الجهود من كل فلسطيني حر إعلاميًّا وسياسيًّا، وتتطلب تحرك أبناء شعبنا على الأرض في كافة أماكن تواجده."

واكدت اللجنة " إن معركتنا انطلقت ولن تتوقف إلا بحريتنا، فعلى الجميع أن يقف أمام مسؤوليته التاريخية لتحرير أسرانا الأبطال الذين طال عليهم الأمد وتغول عليهم السجان، فأراد أن يحاربنا في أبسط حقوقنا، وسنرد عليه بمطالبتنا بحريتنا التامة".

واضافت "إن معركتنا التي بدأت بالعصيان ستتوج بإضراب مفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، ليلتحم أسرانا مع مسرانا في معركة كبرى حول أقدس المقدسات؛ الإنسان الفلسطيني الملتحم مع مسرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومهد المسيح -عليه السلام".

ودعت اللجنة "شعبنا في كل الساحات لنصرتنا كلٌّ حسب المستطاع، وندعو ليكون يوم الجمعة القادم يوم غضبٍ نصرةً للأسرى ولأهلنا في القدس الذين يتفنن الاحتلال في التضييق عليهم من هدمٍ للبيوت، وقمعٍ للحريات، ومصادرةٍ للأموال، وذلك من خلال تخصيص خطب الجمعة لذلك، والتوجه إلى نقاط التماس مع المحتل".