مستوطنون يحاصرون رعاة أغنام في عرب المليحات غرب أريحا ويهددونهم بالسلاح

وطن: حاصر مستوطنون، اليوم الأحد، راعيين أغنام أثناء رعيهم أغنامهم، في منطقة المعرجات غرب أريحا، وقاموا بتهديدهم بالسلاح.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان وصل وطن نخة عنه، إن نحو 20 مستوطنا من "شبيبة التلال" حاصروا الراعيين، عصمت عطا كعابنة، ومحمد سليمان كعابنه، أثناء رعيهم أغنامه في أرضي رعوية في منطقة عرب المليحات بطريق المعرجات، وأجبروهم على إخلاء المرعى تحت تهديد السلاح.

وتكررت هجمات مستوطنين، خاصة في الأيام الأخيرة على رعاة أغنام في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.