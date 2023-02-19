د.مصطفى البرغوثي: القدس تشهد انتفاضة شعبية والاحتلال الفاشي لم يترك أمام الفلسطينيين خيارا إلا التمرد والعصيان

وطن: قال الامين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي إن القدس بمدينتها وبلداتها بما في ذلك جبل المكبر والعيساوية والرام والسواحرة وأبو ديس ومخيم شعفاط الباسل تشهد انتفاضة مقاومة شعبية باسلة ردا على اجراءات وقمع حكومة الاحتلال الفاشية بقيادة بن غفير وسموتريتش وراعي التطرف العنصري نتنياهو.

وقال البرغوثي في بيان وصل وطن نسخة عنه ان تصعيد الاحتلال لإجراءاته القمعية من اعتقالات وهدم وحشي للبيوت وحصار واغلاق وتنكيل بالنساء والشيوخ والأطفال واعتداءات عنصرية لم يترك أمام الفلسطينيين الا خيار المقاومة والتمرد والعصيان المدني لأن الفلسطينيين يدركون في ظل ازدواجية المعايير ونفاق الكثير من الجهات الدولية أن الفاشية العنصرية لن تردع إلا بالمقاومة وفرض المقاطعة والعقوبات عليها، كما جرى بطرد الوفد الإسرائيلي من مؤتمر الاتحاد الافريقي.

واعتبرت حركة المبادرة في بيان لها ان العصيان المدني في القدس نموذج للمقاومة الشعبية لصد الاعتداءات الفاشية.

ووجهت حركة المبادرة التحبة لأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، وأحيائها الذين أقدموا على العصيان المدني لصد الهجمة المسعورة التي يقوم بها الاحتلال الفاشي بما فيها جرائم هدم البيوت والمنشآت والملاحقة والاعتقال اليومي والتنكيل بالمدنيين.

وأكدت المبادرة أن حكومة الاحتلال الفاشية بقيادة بن غفير وسموتريتش لم تترك للفلسطينيين خيارا سوى المقاومة الشعبية و العصيان المدني للدفاع عن أنفسهم وعن حياة أبنائهم و بيوتهم، و هو حق نضالي مشروع لدرء المخاطر عن المدينة المقدسة و احيائها بعد أن اقفلت كافة الابواب امام شعبنا و للجم الاحتلال الذي يلجأ كعادته لمواصلة البطش و التدمير و التنكيل بحقهم.

وشددت حركة المبادرة الوطنية على ان ارادة الشعب الفلسطيني في القدس وفي كل فلسطين لن تكسر، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان الى إسناد النضال البطولي لأهلنا وشبابنا في القدس.