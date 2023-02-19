القدس تعلن "العصيان"

وطن: بدأ منذ فجر اليوم الأحد، تنفيذ "العصيان المدني" في أحياء القدس المحتلة، ردا على تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في مخيم شعفاط عن العصيان المدني ضد سلطات الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم وبلدة عناتا، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر الأحد.

وقالت القوى في بيان صحفي:" إن العصيان المدني يأتي ردًا على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المناطق الفلسطينية، وخاصة ما تقوم به من إجراءات انتقامية وتنكيل وتعذيب واذلال وقهر يومي على حاجز مخيم شعفاط".

ودعت العمال إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق مثل: (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال).

وطالبت القوى الوطنية بإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، اضافة إلى إغلاق مدخل بلدة عناتا صباح يوم الأحد.

واغلق شبان فجر اليوم مخيم شعفاط واشعلوا الإطارات معلنين بدء العصيان المدني المنوي تنفيذه اليوم في القدس.