الدوري الانجليزي.. أرسنال يستعيد الصدارة ونوتنجهام يحرم السيتي منها

وطن: عاد فريق أرسنال بانتصار درامي على حساب مضيفه أستون فيلا برباعية لهدفين مساء السبت في ملعب "فيلا بارك"، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رباعية "الجانرز" بوكايو ساكا في الدقيقة 16، وأوليكساندر زينشينكو بالدقيقة 61، وإيمليانو مارتينيز "بالخطأ في مرماه" عند الدقيقة 93، وجابريل مارتينيلي في الدقيقة 98، بينما أحرز أولي واتكينز بالدقيقة الخامسة، وفيليب كوتينيو عند الدقيقة 31 "للفيلانز".

وبهذه النتيجة، ارتقى أرسنال لصدارة الترتيب، رافعًا رصيده إلى 54 نقطة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة بالمركز 11.

بدوره، اقتنص نوتنجهام فورست تعادلاً ثميناً أمام ضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله، وسجل بيرناردو سيلفا هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 41، فيما أحرز كريس وود هدف نوتنجهام بالدقيقة 84.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 52 نقطة، متخليًا عن الصدارة بفارق نقطتين وراء أرسنال، فيما رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

فوز ثمين

وعاد ليفربول بانتصار ثمين من ميدان نيوكاسل يونايتد بالتغلب عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك".

وسجل ثنائية ليفربول داروين نونيز في الدقيقة العاشرة، وكودي جاكبو بالدقيقة 17، وتعرض حارس نيوكاسل بوب للطرد في الدقيقة 22 بعد لمسه كرة من خارج منطقة الجزاء باليد.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة بالمركز الرابع.

ترنح

وتغلب ساوثهامبتون على تشيلسي بهدف نظيف على ملعب "ستامفورد بريدج"، وسجل جيمس وورد براوز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45، من تنفيذ رائع لركلة حرة من حدود المنطقة.

وتواصل مسلسل نزيف نقاط "البلوز" للجولة الرابعة على التوالي، بعد 3 تعادلات متتالية، ليتذوق الفريق خسارته الثامنة هذا الموسم.

وظل رصيد تشيلسي 31 نقطة في المركز العاشر من 23 مباراة، بينما لا يزال ساوثهامبتون بقاع الترتيب برصيد 18 نقطة.

وبالنتيجة ذاتها تغلب فولهام على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون على ملعب "فالمر"، ورفع فولهام رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس، مقابل 35 نقطة لبرايتون السابع، والذي لديه مواجهتين مؤجلتين.

وخيم التعادل بهدف لمثله على اللقاء الذي حل فيه كريستال بالاس ضيفًا على برينتفورد في ملعب "برينتفورد ستاديوم".

وأصبح رصيد برينتفورد 35 نقطة في المركز الثامن، مقابل 26 نقطة لكريستال بالاس الذي يأتي بالمركز الـ 12.

واستمر عناد الأرض لأصحابها بخسارة وولفرهامبتون أمام ضيفه بورنموث بهدف على ملعب "مولينيو"، وتجمد رصيد "الذئاب" عند 23 نقطة في المركز 15، بعد أن سقطوا في فخ الخسارة الـ 12 هذا الموسم، بينما اقتنص بورنموث 3 نقاط ثمينة غادر بها منطقة الهبوط، ولو بشكل مؤقت، بعد أن زاد رصيده إلى 21 نقطة بالمركز 17.

كما أضاف إيفرتون 3 نقاط ثمينة بفوزه الصعب على ضيفه ليدز يونايتد بهدف نظيف على ملعب "جوديسون بارك".

ورفع "التوفيز" رصيدهم إلى 21 نقطة في المركز 16، مقابل 19 نقطة لليدز الذي ظل بالمركز 19، وقبل الأخير بـ 19 نقطة.