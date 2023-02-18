قوات الاحتلال تقتحم العيسوية واندلاع مواجهات

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين ومنازلهم في البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولفتت ذات المصادر ان قوات الاحتلال استدعت مركبة المياه العادمة.

وكانت قوات الاحتلال قد استدعت الشاب قصي محمد درباس من بلدة العيسوية، لمراجعة مخابراتها غدا.