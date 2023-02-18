الاحتلال يعتقل 7 شبان في القدس المحتلة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، 7 شبان خلال الأجواء المتوترة التي شهدتها منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وذكر نادي الأسير بأن المعتقلين، هم؛ يحيى عوض الباسطي، ومحمد نضال أبو حامد، ومالك منذر رجبي، ومالك شادي سلايمة، ونعمان مازن أبو سنينة، وآدم عدنان حرحش، وجهاد يوسف حسن.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتدت على المواطنين، صباح اليوم، الذين توافدوا لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب العمود، واعتقلت 4 منهم وهم: يحيى الباسطي، وعبود عزيز الحداد، واسحاق عزيز الحداد، ومحمد عزيز الحداد وجميعهم من القدس.