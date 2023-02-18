الاحتلال يستولي على جرافة ويعتقل سائقها جنوب غرب جنين

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، من شق طريق، واستولت على جرافة واعتقلت سائقها .

وأفادت المصادر ، أن قوات الاحتلال استولت على جرافة واعتقلت سائقها محمد صالح شناعة، أثناء عمله في أرضه الزراعية وأرض المواطن يوسف بعجاوي بهدف فتح طريق بالقرب من الشارع الرئيسي.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قبل أيام منعت بلدية يعبد من شق طريق زراعية واستولت على جرافة واحتجزت سائقها في "حي امريحة"، وتحاول التضييق على المواطنين بكل الطرق في المنطقة الواقعة شمال غرب بلدة يعبد.