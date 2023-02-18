"التربية" تبحث مع بلدية عتيل دعم برنامج تبني المدارس

وطن: بحث وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، مع وفدٍ من بلدية عتيل؛ سبل تعزيز التعاون والتوسع في برنامج تبني المدارس، وإنشاء مدرسة مهنية مركزية في عتيل.

وضم الوفد، رئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم جراب، ورئيس بلدية عتيل حسام أبو ماضي، وأعضاء البلدية، فيما حضر اللقاء من جانب "التربية" الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير والمشاريع د. حسن أبو الظاهر، ومدير عام الشؤون الإدارية أمجد أبو حسين، ومدير عام الأبنية م. وسام نخلة، ومدير دائرة الشؤون الوزارية في وحدة مجلس الوزراء حسن عتيلي.

وأشاد عورتاني بالشراكة الفاعلة مع بلدية عتيل التي تسعى؛ لتوفير الإمكانات كافة لتسهيل عمل الوزارة، مؤكداً سعي الوزارة الدائم، لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، مستعرضاً بعض قصص النجاح والمستجدات على صعيد برنامج تبني المدارس الذي اعتمدته الوزارة وما حققه من نجاحات.

بدوره، أعرب جراب عن سعادته بالتعاون مع الوزارة، مشيداً بالجهود التي تبذلها لخدمة التعليم، وتوفير كل ما يلزم من أجل تطوير مسيرة التعليم.