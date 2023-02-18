البنك الإسلامي الفلسطيني يحقق نمواً في مؤشراته المالية للعام 2022

وطن: حقق البنك الإسلامي الفلسطيني نمواً في مؤشراته المالية للعام 2022 مسجلاً أرباحاً بلغت 15.3 مليون دولار بعد الضريبة وذلك صعوداً من 13.7 مليون دولار في العام 2021 وذلك بنسبة نمو بلغت 12.1%.

وبين البنك في بياناته المالية التي أفصح عنها لبورصة فلسطين أن مجموع حقوق الملكية ارتفع إلى 148.5 مليون دولار أمريكي بعد أن كانت 138.6 مليون دولار أمريكي في العام 2021 بنسبة نمو بلغت 7.08% علماً أنه جرى زيادة رأس المال المدفوع للبنك في العام 2022 ليصبح 90 مليون دولار أمريكي وذلك صعوداً من 85 مليون دولار في العام 2021، فيما سجل صافي التمويلات الائتمانية المباشرة ارتفاعاً ليصل إلى 898.2 مليون دولار أمريكي وذلك صعوداً من 890.4 مليون دولار أمريكي في العام 2021 وبنسبة نمو بلغت 0.88%، كما بلغ مجموع موجودات البنك 1.516 مليار دولار أمريكي.

وفي تعليقه على النتائج المالية قال رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني ماهر المصري إن ما جرى تحقيقه من نتائج إيجابية خلال العام 2022 يأتي وفق الخطط المعدة مسبقاً ويتماشى مع سياسات مجلس الإدارة التي تضمن الحفاظ على وتيرة النمو المطلوبة، وهو ما يؤكد متانة المركز المالي للبنك واستقراره ونجاح خططه التطويرية في رفع جودة الخدمة للعملاء وتحقيق مصالح المستثمرين.

وأضاف المصري: "هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا التعاون والعمل بروح الفريق من قبل أسرة البنك بكافة مراتبها وكفاءة التنفيذ للخطط المرسومة، وهو ما مكننا من تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة، كما أن اتباعنا لأفضل المعايير في مجال إدارة المخاطر وزيادة الاستثمار في التحول الرقمي ساهم في تعزيز هذه الإنجازات".

وبين المصري أن هذا الأداء يأتي بالتوازي مع تطور متواصل في طبيعة الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك للجمهور، حيث جرى إطلاق العديد من المنتجات الجديدة التي تعتمد صيغ تمويل إسلامية متعددة بالإضافة للمضي في عملية التحول الرقمي من خلال توفير قنوات رقمية متنوعة للعملاء وتعزيز شبكة الشحن والتسديد الإلكتروني بالمزيد من الشركات الجديدة، بالإضافة لإطلاق البطاقات الائتمانية World Mastercard و Platinum Mastercard الأولى من نوعها في فلسطين والتحضير لإطلاق بطاقات جديدة لتعزيز توجه العملاء نحو حلول الدفع الإلكتروني، مبيناً أن البنك عمل أيضاً على تحديث شبكة الصرافات الآلية ورفدها بصرافات حديثة مزودة بخدمات صممت خصيصاً لصالح البنك.

وقدم المصري الشكر لجمهور العملاء والمساهمين على ثقتهم الدائمة بالبنك التي تشكل محفزاً لتطوير وتقديم كل ما هو جديد لخدمتهم، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بما يتماشى والأهداف الاستراتيجية التي أقرها البنك للأعوام 2023-2026 والتي تشمل الريادة في مجال التحول الرقمي وتعزيز الشراكات داخلياً وخارجياً لابتكار منتجات مصرفية إسلامية جديدة والتميز في جودة الخدمة وإدارة علاقات العملاء.

وأكد المصري أن هذه النتائج الإيجابية على المستوى المالي ستنعكس إيجاباً على قدرة البنك في زيادة مساهماته السنوية في مجال المسؤولية المجتمعية المستدامة مبيناً أن البنك نفذ أكثر من 140 مشروعاً في هذا المجال خلال العام 2022 استفادت منها عدة شرائح خاصة قطاعي الصحة والتعليم اللذين يشكلان أساساً لتحقيق التنمية المستدامة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل, والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخراً على جائزة أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive" وجائزة أفضل بطاقة إسلامية في فلسطين عن بطاقاته الائتمانية وورلد وبلاتينوم والتيسير وذلك من قبل مجلة International Finance العالمية.