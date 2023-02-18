الاحتلال يعتدي على عدة مواطنين ويعتقل أربعة عند باب العامود بالقدس

وطن: اعتدت قوات الاحتلال، اليوم السبت، على عدد من المواطنين، واعتقلت 4 منهم (بينهم ثلاثة فتية)، في منطقة باب العمود بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين، في منطقة باب العمود، الذين توافدوا منذ ساعات الصباح، لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت 4 عُرف منهم: يحيى الباسطي، وعبود عزيز الحداد، واسحاق عزيز الحداد، ومحمد عزيز الحداد وجميعهم من القدس.

(المصدر- وفا)