عيادة سجن ريمونيم تبلغ الأسير المعزول يعقوب غوادرة بإصابته بسرطان حميد

وطن: قالت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى" اليوم، بأن ما تسمى عيادة سجن عزل ريمونيم أبلغت الأسير المعزول يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة"، بأن نتيجة الصورة الطبقية التي أجريت له بداية شهر شباط/فبراير الجاري أظهرت اكتشاف إصابته بسرطان حميد في الغدة الدرقية، وأنه بحاجة لإجراء عملية جراحية لإزالته.

وأفاد الأسير يعقوب قادري في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخةً عنها، أنه تم إبلاغه من قبل طبيب عيادة السجن يوم الأربعاء الماضي أن نتيجة الصورة الطبقية التي أجريت له بداية شهر فبراير الجاري في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، أظهرت إصابته بسرطان حميد في الغدة الدرقية، وأن الغدة الدرقية مازالت تتضخم وتكبر وأنه يجب إزالة نصفها بواسطة عملية جراحية في الأشهر القادمة دون تحديد موعد معين.

وأوضح الأسير يعقوب في الرسالة، أنه أبلغ الطبيب بأنه يعاني منذ شهرين من ضيق تنفس ومراجعة دائمة لكل ما يأكله في الصباح، وأن هناك أوجاعا في اللثة والأسنان وأوجاعا في الرقبة والأكتاف، وأخبره الطبيب أن هذه عوارض الغدة الدرقية لأنها تتحكم في كافة أعضاء الجسم وهي صمام الأمان مثل البنكرياس في الجسم.

وأشارت مهجة القدس إلى أنه بتاريخ 23/06/2022م تم إبلاغه بوجود ورم في الغدة الدرقية، بعد أن واجه وضعا صحيا صعبا، وعندما كان معزولاً في سجن عسقلان توجه إلى عيادة السجن، للسؤال عن نتيجة عملية الخزعة التي أجراها إلا أنهم أخبروه أنه لم يتضح الأمر بعد وأنهم بصدد إعادته إلى المستشفى بعد شهر لإجراء تصوير شعاعي أو ما يسمى "بالطبقية" للتأكد من الورم.

وطالبت مؤسسة مهجة القدس، المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج للأسير يعقوب غوادرة ولباقي الأسرى المرضى بشكل عاجل، والعمل على "فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني وكشف جرائمه بحق الأسرى المرضى والمعزولين في سجونه للرأي العام في المجتمعات المختلفة، والعمل على تقديم وملاحقة المسؤولين الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل ما من شأنه أن يفضح جرائم المحتل الصهيوني ويعمل على لجم وإيقاف الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين".

جدير بالذكر أن الأسير يعقوب قادري من قرية بئر الباشا بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 22/12/1972م؛ وهو أعزب؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 18/10/2003م؛ وأصدر الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن المؤبد (مرتين) بالإضافة إلى (35 عامًا) بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات السرايا ضد قوات الاحتلال، ونجح الأسير المجاهد يعقوب بتاريخ 06/09/2021م برفقة إخوانه الأسرى محمود عارضة، أيهم كمامجي، محمد العارضة، ومناضل انفيعات وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 10/09/2021م في مساء يوم الجمعة في مدينة الناصرة في الداخل المحتل أعادت قوات الاحتلال اعتقاله مع الأسير محمود عبدالله عارضة، وفي اليوم التالي أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين محمد قاسم عارضة، والأسير زكريا زبيدي، وبتاريخ 19/09/2021م فجر يوم الأحد في الحارة الشرقية بمدينة جنين بعد مطاردة وبحث استمرت 13 يوما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل انفيعات، وأصدرت ما يسمى محكمة الناصرة الاحتلالية في الداخل المحتل حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام بالإضافة لغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل على الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم كعقوبة جائرة بحقهم على هروبهم عبر نفق جلبوع يضافوا لأحكامهم، كما أصدرت تلك المحكمة حكمًا بالسجن لمدة أربعة أعوام وغرامة مالية مقدارها 2000 شيكل على الأسرى الخمسة الذي ساعدوهم بحفر النفق وهم الأسرى إياد جرادات، علي أبو بكر، محمد أبو بكر، قصي مرعي ومحمود أبو اشرين. ويقبع الأسير يعقوب قادري حاليًا في عزل سجن ريمونيم.