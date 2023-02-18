قافلة مساعدات فلسطينية ستصل قريباً إلى تركبا

وطن: قال رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي مازن حساسنة، أن قافلة مساعدات فلسطينية للمنكوبين جراء الزلزال المدمر ستصل قريبا إلى الجنوب التركي.

وأوضح حساسنة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن إطلاق حملة "يد بيد"، وهو صندوق لجمع التبرعات تم بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى تركيا ومؤسسات أخرى تعمل في تركيا، استطاعت جمع مبلغ من المال كان كفيلا بشراء أغذية وأدوية وبطانيات وخيم، وإرسالها إلى المنطقة المنكوبة.

وأكد أنه سيكون في الأيام المقبلة ائتلاف من إقليم حركة فتح في تركيا، والجالية الفلسطينية، وعدد من المؤسسات لتطوير هذه الحملة.