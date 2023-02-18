طرد وفد إسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

وطن: ذكرت مصادر صحفية، انه تم طرد وفد من دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولته المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، التي افتتحت اعمالها اليوم.

وذكرت مصادر، أن وفداً إسرائيلياً حاول التسلل إلى قاعة المؤتمر إلا أن عناصر الأمن اكتشفوهم وطردوهم من المكان، مشيرة إلى أعضاء الوفد الاسرائيلي زعموا أن لديهم بطاقات لحضور المؤتمر ولكن ثبت عكس ذلك.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن مفوضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوة وجهتها سابقاً لدولة الاحتلال، بعد ضغوط من الجزائر وجنوب إفريقيا، وذكرت نقلاً عن مصادر إعلامية جزائرية أن سحب صفة "العضو المراقب" في الاتحاد من دولة الاحتلال، ستكون على جدول أعمال القمة.

وتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تحقيق اختراق في إفريقيا لتحقيق مصالح أمنية وسياسية واقتصادية.