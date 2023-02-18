"التربية" تكرم ممثل جايكا لانتهاء مهامه الرسمية في فلسطين

وطن: كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم د. نافع عساف، اليوم، ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في فلسطين توشيا آبي؛ لانتهاء مهام عمله الرسمية في فلسطين.

وفي هذا السياق؛ أشاد عساف بما قدمه آبي من تعاون وجهود لدعم التعليم في فلسطين؛ عبر عديد البرامج التطويرية والتنموية ومن أهمها التعليم والتدريب المهني، مُقدّماً شكره لليابان حكومة وشعباً لمواصلتهم دعم مسيرة التعليم وتطويرها.

بدوره، عبر آبي عن شكره للوزارة وكوادرها على هذا التكريم؛ الذي يعكس روح الوفاء والتقدير لمن خدموا قطاع التعليم الفلسطيني، متمنياً تعزيز أواصر الشراكة وتوفير كل ما من شأنه النهوض بالتعليم وتطويره.

وحضر مراسم التكريم، مسؤولون وممثلون عن الوزارة وجايكا.