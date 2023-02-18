محكمة اسرائيلية تقر اقتطاع 10 ملايين شيقل من المقاصة كتعويض لمشتبهين بالتعامل مع الاحتلال

وطن: أصدرت محكمة إسرائيلية أمس الجمعة، قرارا يقضي بإلزام السلطة الفلسطينية يدفع مبلغ 10 ملايين شيقل، كتعويضات لفلسطينيين مشتبه بتعاونهم مع الاحتلال بدعوى إخضاعهم للتعذيب.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس فرضت على السلطة دفع مبلغ 10 ملايين شيقل لعائلات عدد من المشتبه بتعاونهم مع الاحتلال.

ويدور الحديث عن ملفات تعود للعام 2017 والتي حسمت خلالها المحكمة قرارها بتعرض المستأنفين للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.

وستقوم النيابة الإسرائيلية بتحويل الملفات إلى سلطة التنفيذ ليتم بعدها إصدار الأمر باقتطاعها من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

وكان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "بتسليئيل سموتريتش" وقع مطلع الشهر الجاري على أمر بتنفيذ اقتطاع مبلغ (300 مليون شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن القرار يقضي باقتطاع مبلغ (200 مليون شيقل) تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات قتلى العمليات الفدائية، بالإضافة لاقتطاع مبلغ (100 مليون شيقل) كخصم مضاعف لفاتورة رواتب الأسرى والشهداء.

(المصدر- صفا)