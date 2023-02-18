واشنطن تخصص مليار دولار لزيادة إنتاج قذائف المدفعية وتنهي تدريبا موسعا لجنود اوكرانيين

وطن: كشفت الولايات المتحدة الأميركية، عن خطط لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية، خصوصا تلك التي تستخدمها القوات الأوكرانية حاليا في مواجهة القوات الروسية.

وأعلن الجيش الأميركي، الجمعة، عن تخصيص ما يصل إلى مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية من عيار 155 ملم، التي يتم استخدامها بكميات كبيرة في أوكرانيا.

وقال الجيش في بيان إن شركتين هما "جنرال داينمكس أوردنانس أند تاكتيكال سيستمز" و"أميركان أوردنانس أل أل سي" ستتنافسان للفوز بالعقد الذي تبلغ قيمته 993.7 مليون دولار لإنتاج ما بين 12 إلى 20 ألف قذيفة إضافية شهريا، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن منح الجيش الأميركي عقدا بقيمة 522 مليون دولار لشركتين أخريين لإنتاج الذخائر نفسها في صفقة ممولة من "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

من جانب اخر أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية أنهت دورة تدريبية موسعة لمجموعة أولى تضم أكثر من 600 جندي أوكراني شملت مناورات يمكن أن تدعم كييف في عملياتها الهجومية المقبلة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان "هذا الأسبوع أنهت أول كتيبة أوكرانية تدريبا عسكريا مشتركا على المركبة القتالية +إم تو برادلي+ في منطقة غرافينفوير في ألمانيا".

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على تزويد أوكرانيا بأكثر من 100 مدرعة برادلي مسلحة بمدافع أوتوماتيكية وقادرة أيضا على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، حيث من المتوقع أن تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا ضد القوات الروسية في الأشهر المقبلة.

وأضاف رايدر "أنهى حوالى 635 أوكرانياً فترة تدريبية استمرت خمسة أسابيع تقريبا شملت مهاما أساسية للجنود".

(المصدر- سكاي نيوز)