الطقس: اجواء صافية وارتفاع على الحرارة اليوم وغداً
18.02.2023 06:55 AM
وطن: يكون الجو اليوم السبت صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة : يكون الجو صاف بوجه عام وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
غدا الاحد يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .