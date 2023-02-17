العثور على ناج بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال في تركيا

وطن: أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر أنه عثر على رجل تحت الأنقاض الجمعة بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من فبراير.

عثر على الناجي هاكان ياسين أوغلو البالغ 45 عاما وفقا لقناة ان تي في الخاصة في اليوم الثاني عشر من الكارثة تحت أنقاض في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية التي تضم مدينة أنطاكية المدمرة كليا.

وانتشل الناجي من تحت جبل من الحطام بحسب مقطع فيديو نشره رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أرسل فرق إنقاذ من البلدية إلى المناطق المنكوبة.

تم العثور على ثلاثة ناجين جدد وسط أنطاكية: أنقذ رجلان في الـ33 والـ26 من العمر بعد "261 ساعة" من الزلزال وفتى في الرابعة عشرة قبلهما كما أعلن قوجة صباح الجمعة.

تجاوزت آخر حصيلة رسمية للزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير عند الساعة 04,00 (01,00 ت غ)41 ألف قتيل.

وأشارت فرق وكالة فرانس برس إلى أن فرص النجاة تراجعت حول مركز الزلزال شمالا في المناطق الجبلية مثل كهرمان مرعش وحتى المناطق الثلجية في البستان وأديامان حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر ليلا.