إضراب شامل وعصيان مدني في القدس يوم الاحد المقبل

وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة، إلى إضراب شامل وعصيان مدني بعد غد، الأحد، نصرة لمخيم شعفاط، وما يتعرض له من هجمة غير مسبوقة تشنها قوات الاحتلال.

وقال بيان صدر عن القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي بالقدس: "ندعو إلى إضراب شامل يوم الأحد القادم وعصيان مدني يعم كافة مناطق القدس وضواحيها".

ودعت القوى والحراك الشبابي المواطنين في القدس المحتلة، إلى مواجهة الهجمة التي يتعرض لها مخيم شعفاط والتي لم يشهد لها مثيل منذ احتلال القدس.

يذكر أن إضرابا شاملا عمّ مخيم شعفاط، الخميس، رفضا لسياسة الحصار والعقاب الجماعي من قبل سلطات الاحتلال.