"بلومبرغ": تل أبيب والرياض تبحثان تعزيز العلاقات العسكرية والاستخباراتية

وطن: نقلت صحيفة "بلومبرغ" عن مصادر مقربة من المحادثات، أن حكومة الاحتلال الجديدة كثفت المحادثات مع السعودية بشأن تطوير علاقات عسكرية واستخباراتية في ظل تزايد المخاوف بشأن إيران.

وبحسب الصحيفة، عقد مسؤولون من البلدين اجتماعات استكشافية قبل اجتماع مجموعة عمل مجلس التعاون الأمريكي الخليجي الأخير حول الدفاع والأمن في الرياض، وعلى حد قول ستة أشخاص، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات كانت سرية.

وقال ثلاثة أشخاص، إنه من المتوقع إجراء مزيد من المشاركة في براغ بالتزامن مع مؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ يوم الجمعة.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط، دانا سترول، في الرياض يوم الاثنين: "نعتقد أن تكامل مناطق أخرى والبدء في الجلوس إلى طاولة واحدة مع إسرائيل هو في مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة".

ووفقا لـ "بلومبرغ"، فإن رأب الصدع التاريخي بين حليف الولايات المتحدة الرئيسي إسرائيل، وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية، من شأنه أن يمثل إعادة ترتيب مهمة للسياسات الإقليمية.

وأضافت الصحيفة، مع ذلك، فإن إعادة العلاقات الكاملة قد تعتمد على اتفاق يتعلق بمطلب المملكة العربية السعودية المعلن، والذي طال انتظاره لإقامة دولة فلسطينية، على حد قول بعض الناس.

وأشارت "بلومبرغ"، إلى أن هذا يبدو أقل احتمالا من أي وقت مضى بسبب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة، بعد فوزه في الانتخابات على رأس ائتلاف يميني متطرف أواخر العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة، "قال محللون، إن السعودية قد يكون لديها شروط مسبقة أخرى، في المقام الأول التزام موسع ومتجدد من قبل واشنطن للمساعدة في محاربة إيران، ووصفت الحكومة الأمريكية وست دول خليجية يوم الخميس، طهران بأنها تهديد متزايد للأمن الإقليمي، وأنشأ الرئيس الأمريكي جو بايدن تكاملا أوثق لإسرائيل في المنطقة أولويته تجنب الصراع وتخفيف أسعار النفط، وتجري الرياض في الوقت نفسه محادثات مع إيران بشأن تحسين العلاقات".