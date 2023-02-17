استهداف سفينة شحن اسرائيلية في الخليج العربي

رام الله - وطن للانباء: ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الجمعة، ان سفينة شحن "اسرائيلية" تعرضت لهجوم في الخليج العربي.

وقال الصحفي "أور هيلر" في تغريدة على تويتر ان الحرس الثوري الايراني استهدف سفينة شحن "إسرائيلية" تسمى كامبو سكوير كانت تبحر في الخليج العربي، لافتا ان الهجوم جرى بواسطة طائرات بدون طيار من نوع شاهد الانتحارية .

ولفتت مصادر عبرية ان الهجوم وقع قبل اسبوع.

وقال هيلر ان سفينة (كامبو سكوير) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي (إيال عوفر) في الخليج العربي" كانت تبحر وهي ترفع علم ليبيريا.

وبحسب هيلر أكد مسؤولون أمنيون كبار ان الهجوم محاولة انتقامية إيرانية ردا على عمليات إرهابية نفذها الموساد بحق أهداف إيرانية. من جهتها قالت القناة 13 العبرية ان "السفينة كانت مستأجرة لشركتين إماراتية وأجنبية، ولم تقع إصابات ضمن طاقمها، وهي محاولة للرد على الهجوم العسكري ضد مصنع أصفهان العسكري الإيراني".