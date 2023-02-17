"داعش" يعدم 53 سوريا في ريف حمص الشرقي

وطن: قال التلفزيون السوري ان 53 شخصا على الاقل قتلوا في هجوم شنّه مسلحو تنظيم "داعش" بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، اليوم الجمعة، استهدفوا خلاله مدنيين سوريين يقومون بجمع ثمار "الكمأة" في البادية السورية.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية في حمص إنّ "مسلحي تنظيم داعش هاجموا، اليوم الجمعة، مجموعة مدنيين أثناء قيامهم بالبحث عن ثمار الكمأة، في الأراضي الصحراوية ببادية السخنة، أقصى ريف حمص الشرقي".

وأضافت الوكالة أنّ "مسلحي داعش قاموا باستهداف المدنيين بوابل من نيران رشاشتهم بشكل مباشر، ومن منطقة قريبة"، مشيرةً إلى أنّ "المعطيات تلفت إلى أنّ بعضهم تمّ إعدامه بالرصاص من قبل مسلحي التنظيم".