مصابان أحدهما بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب حيفا

وطن: أصيب شخصان (42 و37 عاما) من بلدة بئر المكسور، اليوم الجمعة، في جريمة إطلاق نار قرب قرية الكعبية قضاء حيفا في الداخل المحتل.

وأفادت مصادر طبية أن المصابين نقلا إلى المستشفى، وحالة أحد المصابين (42 عاما) خطيرة وهو موصول بجهاز التنفس الإصطناعي، بينما المصاب الآخر (35 عاما) حالته بالمتوسطة ويعاني من إصابات في القسم العلوي من جسده.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة "الأمن" مع منظمات الإجرام.

ووفقا للمعطيات، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 16 قتيلا.

وبلغت حصيلة الضحايا خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة. وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في رقم قياسي غير مسبوق.