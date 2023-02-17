مواجهات على حدود غزة مع قوات الاحتلال واطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف

وطن: أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، بإصابة شابين بعيار معدني مغلف بالمطاط، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وحسب المصادر ذاتها، فقد أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل الآليات العسكرية، الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، قرب السلك الفاصل شرق المخيم، ما أدى لإصابة شابين بالرصاصة المعدني.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين شرق مدينة غزة، وتحديدا في منطقة ملكَة، ما أدى لإصابة شاب بالاختناق.

في غضون ذلك ذكرت وسائل اعلام عبرية اطلاق شبان من قطاع غزة للبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الغلاف.

ونشرت وسائل الاعلام العبرية صورا اظهرت مجموعة من البالونات الحارقة فوق مستوطنات غلاف غزة اطلقت من القطاع.

وقال مراسل قناة "كان" العبرية اليؤور ليفي: بعد موجة جديدة من العمليات بدأت الشهر الماضي، وبعد عودة الإطلاق الممنهج للصواريخ .. عاد الآن شيء آخر لم نشهده منذ فترة طويلة: مواجهات على السياج الحدودي مع قطاع غزة وإطلاق بالونات حارقة