وزير الحرب الإسرائيلي: ايران تفاوض 50 دولة لبيعها اسلحة متطورة وطائرات مسيرة

وطن: قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة، إن "كل الوسائل الممكنة" مطروحة على الطاولة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لوقف نشر إيران لأسلحة متطورة.

وصرح بأن "إيران تجري حاليا مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مسيرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة".

وأضاف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي حضره مسؤولون من البحرين والإمارات: "عندما نتحدث عن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، يجب أن نطرح كل الوسائل الممكنة، أكرر، جميع الوسائل الممكنة على الطاولة".