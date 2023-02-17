القائد الأعلى لسلاح المدفعية المغربي يزور الاحتلال للمرة الأولى

وطن: قام القائد الأعلى لسلاح المدفعية المغربي، محمد بنوالي، بزيارة إلى دولة الاحتلال للمرة الأولى، وفق ما أفاد أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال .

وذكر أدرعي في حسابه على “تويتر” أن الزيارة تندرج في إطار تمتين التعاون والعلاقة بين سلاحيْ المدفعية الإسرائيلي والمغربي.

وأضاف أن البعثة المغربية اطّلعت على آخر التحديثات الاستراتيجية والمهنية، كما جالت على عدة مواقع عسكرية لا سيما في الشمال من أجل التعرف عن كثب على التحديات الميدانية العسكرية لسلاح المدفعية الإسرائيلي.

في السياق نفسه، جاء في تغريدة لحساب يحمل اسم القوات المسلحة الملكية المغربية، أن الجنرال محمد بنوالي، مفتش المدفعية الملكية قام بزيارة عمل لدولة الاحتلال، هي الأولى من نوعها، تم خلال التعرف على قدرات مدفعية جيش الاحتلال، والتحديات الميدانية التي تواجهها عبر زيارات لعدة مواقع عسكرية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار تفعيل اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين الرباط وتل أبيب في 25 تشرين الأول/ نوفمبر 2021.