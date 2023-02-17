(محدث)..مواجهات واصابات خلال مظاهرات وفعاليات ضد الاستيطان في عدة مناطق بالضفة

وطن: اندلعت ظهر اليوم الجمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية، وذلك عقب مسيرات وتظاهرات ضد الاستيطان، ما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين برصاص الجيش المعدنية والعشرات بحالات اختناق.

وافادت مصادر مختلفة ان مواجهات اندلعت في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، وفي قرية قريوت جنوب نابلس وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وفي بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، وذلك عقب مسيرات وفعاليات ضد الاستيطان.

واشارت الى ان قوات الاحتلال قمعت المواطنين بقنابل الغاز والرصاص المعدني ما ادى لاصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق وبالرصاص المعدني.

وفي كفر قدوم، أصيب شابان ومتضامن أجنبي، برصاص الاحتلال المعدني والعشرات بالاختناق فيما أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني ان 5 مواطنين اصيبوا خلال المواجهات التي شهدتها قرية بيت دجن شرق نابلس.

كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بدو شمال غرب القدس.

وفي سياق متصل اعتدى مستوطنون على الشاب محمد غريب عند مدخل مستوطنة "يتسهار" المقامة جنوب نابلس وتم نقله الى المشفى.

تقوع

وفي بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، قمعت قوات الاحتلال فعالية ضد استيلاء الاحتلال على أراضي برية تقوع لصالح الاستيطان، وأطلقت صوب المشاركين فيها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح أن قوات الاحتلال اعتقلت مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية خلال قمعها الفعالية، لافتا الى أن المستوطنين يواصلون شق طرق استيطانية في البرية من أجل إقامة بؤرة استيطانية جديدة، علما ان أن مساحة الأراضي التي يحاولون الاستيلاء عليها تبلغ أكثر من 400 دونم .