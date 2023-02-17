بعد زيارة وزير خارجية الاحتلال لأوكرانيا.. تطور بقضية الوكالة اليهودية في روسيا

وطن: رفضت قاضية في محكمة موسكو اليوم الجمعة، طلب محامي الوكالة اليهودية بإرجاء مداولات المحكمة بقرار وقف أنشطة الوكالة في روسيا لشهرين، وقررت تعيين جلسة للمحكمة بوم الإثنين المقبل.

ورأى مسؤولون في دولة الاحتلال الاسرائيلي أن قرار المحكمة مرتبط بزيارة وزير الخارجية، إيلي كوهين، إلى أوكرانيا، أمس.

وكانت وزارة العدل الروسية قدمت، في تموز/يوليو الماضي، طلبا إلى المحكمة في موسكو بتفكيك الوكالة اليهودية، التي تنشط في الدولة كمنظمة روسية مستقلة، وذلك بسبب خرقها القانون الروسي. وجاء ذلك في أعقاب انتقادات إسرائيلية، خاصة من جانب وزير الخارجية حينها، يائير لبيد، لروسيا على خلفية غزو أوكرانيا.

وأجلّت محكمة موسكو مرة تلو الأخرى النظر في قضية الوكالة اليهودية في أعقاب مساعي دبلوماسية إسرائيلية مكثفة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مندوبي وزارة العدل الروسية قدموا لأول مرة، اليوم، مواقف جوهرية حيال مطالبتهم بإغلاق مكاتب الوكالة اليهودية.

وعبر مسؤولون إسرائيليون عن خشيتهم من أن ما وصفوه بالتحول في الموقف الروسي في القضية مرتبط بزيارة كوهين إلى أوكرانيا، وأنه بمثابة رد روسي على تسخين العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا.

وتسبب تعيين المحكمة جلسة للنظر في القضية بعد أيام قليلة بتوتر في الوكالة اليهودية، على إثر ما يبدو أنه إصرار روسي على إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية وتراجع عن المماطلة في النظر بالقضية.

وأشارت رسالة وزارة العدل الروسية، في تموز/يوليو الماضي، إلى أن نشاط الوكالة اليهودية يشجع على هجرة الأدمغة من روسيا. وجاء فيها أن الوكالة اليهودية تولي أفضلية لهجرة "مواطني روسيا الذين يعملون في مجالات العلوم والأعمال التجارية، وخروجهم من أجل السكن خارج روسيا يقلل بشكل كبير قدرات روسيا العلمية والاقتصادية".

وقال مصدر في الوكالة اليهودية حينها أن "الادعاء بأن الوكالة اليهودية تدفع إلى هروب أدمغة من روسيا بواسطة أنشطة تشجيع الهجرة إلى "إسرائيل" هو ادعاء سبق توجيهه في الماضي للوكالة من جانب السلطات الروسية".

وأضاف المصدر نفسه أن "طلب تفكيك المنظمة لا يستند إلى هذا الادعاء، وإنما إلى خرق الوكالة، المزعوم، لقوانين الخصوصية الروسية"، وأن الوكالة اليهودية تتوقع الآن مساعدة المستوى السياسي في "إسرائيل"، كي يمارس ضغوطا على الحكومة الروسية من أجل منع وقف نشاط الوكالة.

وبحسبه، فإنه "عندما تقدم السلطات في روسيا طلبا إلى المحكمة، فإن النتيجة تكون معروفة مسبقا غالبا، إلا إذا حصل تدخلا من جهات عليا".

(المصدر- عرب 48)