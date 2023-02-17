الاحتلال يستهدف الصيادين ورعاة الأغنام في غزة

وطن: هاجمت بحرية الاحتلال ، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

واطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالا، دون ان يبلغ عن اي اصابات.

من جانب اخر، استهدف جنود الاحتلال المتمركزين شرق مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع، رعاة الأغنام بعمليات اطلاق نار وأجبروهم على مغادرة منطقة الرعي.

(المصدر- وفا)