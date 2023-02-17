"مساواة": عقوبة الحسم من رواتب المعلمين الذين مارسوا حقهم بالاضراب غير قانونية ولا تحل الأزمة

وطن: أكد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " أن عقوبة الحسم من الراتب التي فرضت على المعلمين /ات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الاضراب في اطار مطالبتهم بحقوق دستوريه والتزامات تعهدت بها الحكومه ولم تفي بها غير قانونية ولا تحل الازمة ولا ترتقي بالتعليم ، ولا توقف الاضراب ،ولن تجلب الاستقرار، وستعمق الهوة.

واشار مركز "مساواة" الى أنه بين مخاطر هذه الخطوة في مذكرة وجهها لوزير التربية والتعليم ، وطالب عبرها بالغائها فورا ودون ابطاء .

وذكرت "مساواة" بمبادرتها لحل الأزمة كمدخل لاستقرار التعليم، والتي تتمثل بـ "إطار نقابي مستقل للمعلمين/ات ووقف العبث بمتطلبات استقرارهم المعيشي والوظيفي، والإقرار الحكومي بحق المعلمين/ات في نقابة مهنية مستقلة ديمقراطية تختار قيادتها وفقاً لإرادة هيئتها العامة، وإقرار الحكومة بحقوق المعلمين/ات المعيشية، والتوافق مع النقابة المنتخبة على طريقة الوفاء بها بسقوف زمنية محددة، وإلغاء كافة الإجراءات /العقابية/ غير الدستورية المتخذة بحق المعلمين/ات على خلفية مشاركتهم في الإضراب المشروع، وفي مقدمتها الحسومات من الرواتب والنقل التعسفي والإحالة القسرية للتقاعد وغيرها من صنوف الحل الأمني، والتوقف الفوري عنها، وهجران النهج الامني القمعي في التعامل مع المواطنين/ات صوناً لكرامتهم الإنسانية وحقوقهم كمواطنين/ات، و التوقف عن محاولات إيجاد بدائل عن المعلمين/ات، كالتعاقد من آخرين بما تحمله تلك البدائل من نظرة دونية للمعلمين/ات وإنكار لأهمية دورهم التنموي في بناء الأجيال القادمة".