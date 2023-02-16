"بيتكوين" تتجاوز 25 ألف دولار للمرة الأولى منذ يونيو الماضي

وطن: تجاوزت عملة "البيتكوين" اليوم الخميس، مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو من العام الماضي، بزيادة أكثر من 10%، وفقا لبيانات التداول.

وفي منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، اعتبارا من 16:05 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت "البيتكوين" بنسبة 10.56% على أساس يومي لتصل إلى 25,200 دولار، متجازوة مستوى 25 ألفا، للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي.

ووفقا لموقع CoinMarketCap، الذي يحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، زادت تكلفة "البيتكوين" بنسبة 10.12%، ووصلت إلى 25106 دولارا في المتوسط.

وتسجل عملة "البيتكوين" الرقمية، لليوم الثالث على التوالي، خلال هذا الوقت ارتفاعا بما يزيد قليلا عن 15%.

المصدر: (نوفوستي)